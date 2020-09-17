Спецоперация по "вагнеровцам": Арахамия заявил, что будет "лично блокировать" создание ВСК

17 сентября, 2020, 12:47

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал, что лично будет блокировать в Верховной Раде создание временной следственной комиссии по операции украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера"

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает "Прямой".

"Есть вопросы доступа и допуска к государственной тайне. Например, я в Комитете национальной обороны и безопасности. И у нас не все члены Комитета даже имеют доступ и допуск... Если, допустим, это спецоперация, как пишут СМИ, была выполнена вместе с другими спецслужбами других стран, то вы думаете, что это будет одобрено спецслужбами других стран их закрытые отношения будут каким-то образом обсуждены в обществе? ", - сказал Арахамия.

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Он рассказал, что есть подкомитет по разведке, в котором есть люди из всех фракций в парламенте, которые могут получить допуск и доступ, пригласить любую персону в этой стране на доклад в закрытом формате. А потом кратко, не разглашая никакую тайну, доложить обществу, что есть предательство.

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"Я не понимаю, зачем политизировать деятельность спецслужб. Это глупость. Партия "Голос" хотела чем-то это сделать. Я доложил и довел до них свое мнение, что если вы хотите действительно разобраться, а не делать из этого какие-то политические вещи, приходите на комитет по разведке ... Я буду блокировать лично. Потому что я считаю, что все руководители спецслужб, кто участвовал и не участвовал, все без исключения, это вообще ерунда", - добавил Арахамия.