Спецоперация по "вагнеривцам": "Голос" зарегистрировал постановление о создании ВСК, - Рахманин

16 сентября, 2020, 11:43

Об этом написал глава фракции Сергей Рахманин в Facebook.

"Проект постановления о создании временной следственной комиссии, которая должна распутать загадочную историю вокруг" вагнеровцев ", зарегистрирован. Председателем ВСК будет наш коллега Роман Костенко. Специально для тех, кто показательно заботится о сохранении государственных секретов: хранить тайну и защищать ложь - разные вещи. ВСК способна отделить друг от друга. Время покажет, кто что "слил" ", - написал он.

Напомним, под Верховной Радой прошла акция, где активисты требовали создания ВСК по делу "вагнеровцев".

Нардеп VIII созыва Игорь Лапин заявил, что если будет создана ВСК и по делу "вагнеровцев" будет установлено элементы государственной измены со стороны президента Владимира Зеленского, то это может повлечь импичмент .

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает "категорически против" создания любой временной следственной комиссии Верховной Рады, которая касалась работы спецслужб в деле операции по "вагнеровцев".

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Источник: https://censor.net/ua/n3219586