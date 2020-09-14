Под Радой активисты требуют создания ВСК по делу "вагнеровцев". ПРЯМОЙ ЭФИР
Прямую трансляцию митинга под Верховной Адой Украины проводит корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.
"Движение сопротивления капитуляции" озвучил следующие требования к нардепам:
1. Создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию фактов сдачи национальных интересов и государственной измены в действиях должностных лиц по делу "вагнеровцев".
2. Заслушать отчет министров обороны и иностранных дел, представителей Трехсторонней контактной группы, главу СБУ и командования ВСУ по ситуации с т.н. "Перемирием" и "общим с представителями" ДНР "инспекцией позиций ВСУ.
3. Создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по фактам фальсификации дела Шеремета целом и соответствующих экспертиз в ней в частности.
4. Рассмотреть проект постановления Верховной Рады Украины "Об обращениях к президенту Украины о внесении в Верховную Раду Украины проекту закона о ликвидации Окружного административного суда г. Киев" (проект предоставлен народным депутатам для регистрации).
Как отметил сокоординатор "РОК", екснардеп VIII созыва, Андрей Левус, основные требования активистов заключаются в создании ВСК Рады для документирования возможного преступления работников Офиса президента относительно общего инспектирования с представителями России
Фотографии - Илья Евлаш:
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:
- Напомним, 10 сентября активисты "РОК", "Демсокиры" и "Нацкорпуса" приехали в резиденцию президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе из-за общей "инспекции" с оккупантами
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