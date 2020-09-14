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Espreso.tvОбществоПод Радой активисты требуют создания ВСК по делу "вагнеровцев". ПРЯМОЙ ЭФИР

Под Радой активисты требуют создания ВСК по делу "вагнеровцев". ПРЯМОЙ ЭФИР


фото: Ілля Євлаш/Еспресо.TV
На акцию "Правду не спрячешь" под стены парламента пришли активисты "Движения сопротивления капитуляции", "Демсокиры", "Нацкорпуса", "Европейской Солидарности" и других политических сил

Прямую трансляцию митинга под Верховной Адой Украины проводит корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.

"Движение сопротивления капитуляции" озвучил следующие требования к нардепам:

1. Создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию фактов сдачи национальных интересов и государственной измены в действиях должностных лиц по делу "вагнеровцев".

2. Заслушать отчет министров обороны и иностранных дел, представителей Трехсторонней контактной группы, главу СБУ и командования ВСУ по ситуации с т.н. "Перемирием" и "общим с представителями" ДНР "инспекцией позиций ВСУ.

3. Создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по фактам фальсификации дела Шеремета целом и соответствующих экспертиз в ней в частности.

4. Рассмотреть проект постановления Верховной Рады Украины "Об обращениях к президенту Украины о внесении в Верховную Раду Украины проекту закона о ликвидации Окружного административного суда г. Киев" (проект предоставлен народным депутатам для регистрации).

Как отметил сокоординатор "РОК", екснардеп VIII созыва, Андрей Левус, основные требования активистов заключаются в создании ВСК Рады для документирования возможного преступления работников Офиса президента относительно общего инспектирования с представителями России

Фотографии - Илья Евлаш:

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

 

  • Напомним, 10 сентября активисты "РОК", "Демсокиры" и "Нацкорпуса" приехали в резиденцию президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе из-за общей "инспекции" с оккупантами

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