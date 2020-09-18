Спецоперация по "вагнеровцам": Гончаренко после визита в ОГПУ рассказал о ходе следствия
Об этом он заявил в комментарии журналистам после визита в ОГПУ, передает Еспресо.TV.
"Я тоже поднял вопрос по "вагнеровцам". Я спросил, где ведется следствие. Мне подтвердила ее (Ирины Венедиктовой, - ред.) первый зам, что следствие ведется и в СБУ, и в ГБР. Почему? Потому что есть обращения, в том числе и мое, относительно возможного слива информации, где, возможно, это сотрудник Офиса президента, тогда это подследственность СБУ. А есть обращение, где, возможно, слив состоялся из спецслужб, то есть, правоохранители, тогда это подследственность ГБР. Что они изучат этот вопрос. Возможно, это будет объединено в одном каком-то органе. Пока ведется следствие в обоих органах", - отметил Гончаренко.
- Народный депутат от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал новые доказательства того, что СБУ проводила спецоперацию по боевикам так называемой ЧВК "Вагнера", задержанным в Беларуси.
- Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" разрушил один телефонный звонок человека из ближайшего окружения президента Украины.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу о возможной спецоперации по боевиков ППК "Вагнера" открыто три уголовных производства.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал, что лично будет блокировать в Верховной Раде создание временной следственной комиссии по операции украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
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