Спецоперация по "вагнеровцам": Гончаренко после визита в ОГПУ рассказал о ходе следствия

18 сентября, 2020, 16:51

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что в ОГПУ ему подтвердили, что следствие по боевикам ЧВК "Вагнера" ведет СБУ и ГБР

Об этом он заявил в комментарии журналистам после визита в ОГПУ, передает Еспресо.TV.

"Я тоже поднял вопрос по "вагнеровцам". Я спросил, где ведется следствие. Мне подтвердила ее (Ирины Венедиктовой, - ред.) первый зам, что следствие ведется и в СБУ, и в ГБР. Почему? Потому что есть обращения, в том числе и мое, относительно возможного слива информации, где, возможно, это сотрудник Офиса президента, тогда это подследственность СБУ. А есть обращение, где, возможно, слив состоялся из спецслужб, то есть, правоохранители, тогда это подследственность ГБР. Что они изучат этот вопрос. Возможно, это будет объединено в одном каком-то органе. Пока ведется следствие в обоих органах", - отметил Гончаренко.

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