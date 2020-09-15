15 сентября, 2020, 14:26

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу о возможной спецоперации по боевиках ЧВК "Вагнера" открыто три уголовных производства

Об этом она сказала на пленарном заседании Верховной Рады 15 сентября, передает Еспресо.TV.

По ее словам, первое производство было открыто сразу после того, как появилась информация от журналистов.

"Сразу же реакция ГБР была, следствие продолжается", - отметила Венедиктова

Народный депутат от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал новые доказательства того, что СБУ проводила спецоперацию по боевикам так называемой ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси.

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" разрушил один телефонный звонок человека из ближайшего окружения президента Украины.