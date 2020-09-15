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Espreso.tvОбществоСпецоперация по "вагнеровцам": Венедиктова заявила о трех открытых производствах

Спецоперация по "вагнеровцам": Венедиктова заявила о трех открытых производствах


фото: suspilne
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу о возможной спецоперации по боевиках ЧВК "Вагнера" открыто три уголовных производства

Об этом она сказала на пленарном заседании Верховной Рады 15 сентября, передает Еспресо.TV.

По ее словам, первое производство было открыто сразу после того, как появилась информация от журналистов.

"Сразу же реакция ГБР была, следствие продолжается", - отметила Венедиктова

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