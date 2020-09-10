"Притворился дурачком": Саакашвили о реакции министра Марченко на обвинения в покрытии нечестных таможенников

10 сентября, 2020, 12:57

Михаил Саакашвили задал вопрос министру финансов Сергею Марченко о назначении "людей Романенко" на таможню

Об этом экс-президент Грузии, глава Офиса простых решений Михаил Саакашвили спросил у финкомитета Верховной Рады.

"Я спросил министра, почему после назначения нового главы таможни следующий день везде массово были назначены начальниками люди, всем известные как подопечные главного таможенного мафиози времен Калетника и Насирова, Романенко. На что министр ответил, что вообще не знает, кто такой этот Романенко. То есть притворился дурачком ", - отметил политик.

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"Министр прямым текстом заявил, что не только не знает, кто такой Романенко, но также его не касается добросовестность начальников таможни, которых он назначает, потому что якобы это является функцией исключительно правоохранительных органов. То есть он полностью снимает с себя политическую ответственность за назначение бандитов. Этот ответ реально претендует на то, чтобы его внесли в Красную книгу нелепых ответов всех времен и народов ", - отметил Саакашвили.

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По его словам, и на таможню, и в налоговую возвращаются схемы "даже не Порошенко, а схемы Януковича".

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Саакашвили заявил, что "выходом" является проект таможенной реформы, который утвердил Нацсовет реформ.

Напомним, 24 апреля на заседании Кабмина уволили руководителя Таможенной службы Максима Нефедова.

20 мая ОАСК сообщил, что Макс Нефедов подал иск, считая решение Кабмин о его отставке незаконным.

19 августа Кабинет министров утвердил заместителя главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского временно исполняющим обязанности главы ведомства.

4 сентября на таможне заявили о давлении после сообщения об оценке добродетели работников со стороны министерства

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