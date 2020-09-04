В ноябре суд рассмотрит возобновление Нефедова на посту главы Гостаможслужбы, - ОАСК
Об этом сообщается на сайте суда.
"Окружной административный суд города Киева закрыл подготовительное производство и назначил дело к коллегиальному рассмотрению по иску Максима Нефедова о возобновлении его в должности главы Государственной таможенной службы. Рассмотрение дела по существу назначено на 26 ноября", - говорится в сообщении.
Истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 24 апреля о его увольнении, а также восстановить его в должности.
Кроме этого Нефедов просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.
- Напомним, 24 апреля на заседании Кабмина уволили руководителя Таможенной службы Максима Нефедова.
- 20 мая ОАСК сообщил, что Макс Нефедов подал иск , считая решение Кабмина о его отставке незаконным.
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