В ноябре суд рассмотрит возобновление Нефедова на посту главы Гостаможслужбы, - ОАСК

4 сентября, 2020, 19:37

Окружной административный суд Киева 26 ноября рассмотрит иск Максима Нефедова о возобновлении его в должности главы Государственной таможенной службы

Об этом сообщается на сайте суда.

"Окружной административный суд города Киева закрыл подготовительное производство и назначил дело к коллегиальному рассмотрению по иску Максима Нефедова о возобновлении его в должности главы Государственной таможенной службы. Рассмотрение дела по существу назначено на 26 ноября", - говорится в сообщении.

Истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 24 апреля о его увольнении, а также восстановить его в должности.

Кроме этого Нефедов просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

Напомним, 24 апреля на заседании Кабмина уволили руководителя Таможенной службы Максима Нефедова.

20 мая ОАСК сообщил, что Макс Нефедов подал иск , считая решение Кабмина о его отставке незаконным.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb