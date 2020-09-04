"Руководство получает многочисленные угрозы физической расправой": Гостаможня заявила о давлении

4 сентября, 2020, 20:59

Государственная таможенная служба сообщила о получении угроз физической расправы с руководством ведомства и заявила, что обратится в милицию

Об этом сообщает Государственная таможенная служба в Facebook .

"В последние дни руководство Государственной таможенной службы получает многочисленные сообщения с угрозами физической расправы. Все зафиксированные факты будут переданы в правоохранительные органы. Мы будем требовать наказания для тех, кто ставит под угрозу безопасность наших коллег и хочет обойти закон в интересах собственного кармана", - говорится в сообщении.

В Гостаможни отметили, что руководство делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, которую пытаются расшатать создатели "серых" схем.

"Вместе с прямыми угрозами в ход пошел саботаж. Мы фиксируем попытки искусственного задержания грузов без надлежащего оформления. За ними стоят именно те, кто сейчас нервно ищет пути для незаконных "договоренностей" и личных выгодных условий, противоречащих законодательству. Знайте: ваши ожидания напрасны . "Договориться" не получится! ", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля на заседании Кабмина уволили руководителя Таможенной службы Максима Нефедова.

20 мая ОАСК сообщил, что Макс Нефедов подал иск , считая решение Кабмин о его отставке незаконным.

19 августа Кабинет министров утвердил заместителя главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского временно исполняющим обязанности главы ведомства.

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