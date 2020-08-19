Кабмин утвердил временного председателя Государственной таможенной службы
19 августа, 2020, 15:33
Кабинет министров утвердил заместителя председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского временно исполняющим обязанности главы ведомства
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан на странице в Facebook.
"Кабмин принял проект распоряжения о временном возложении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины на Павловского Андрея Витальевича (заместитель Председателя Гостаможслужбы)", - написал Мокан.
- Напомним, 24 апреля на заседании Кабмина уволили руководителя Таможенной службы Максима Нефедова.
- 20 мая ОАСК сообщил, что Макс Нефедов подал иск, считая решение Кабмина о его отставке незаконным.
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