Кабмин утвердил временного председателя Государственной таможенной службы

19 августа, 2020, 15:33

Кабинет министров утвердил заместителя председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского временно исполняющим обязанности главы ведомства

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан на странице в Facebook.

"Кабмин принял проект распоряжения о временном возложении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины на Павловского Андрея Витальевича (заместитель Председателя Гостаможслужбы)", - написал Мокан.

Напомним, 24 апреля на заседании Кабмина уволили руководителя Таможенной службы Максима Нефедова.

20 мая ОАСК сообщил, что Макс Нефедов подал иск, считая решение Кабмина о его отставке незаконным.

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