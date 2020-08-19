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Espreso.tvЭкономикаКабмин утвердил временного председателя Государственной таможенной службы

Кабмин утвердил временного председателя Государственной таможенной службы

Кабинет министров утвердил заместителя председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского временно исполняющим обязанности главы ведомства

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан на странице в Facebook.

"Кабмин принял проект распоряжения о временном возложении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины на Павловского Андрея Витальевича (заместитель Председателя Гостаможслужбы)", - написал Мокан.

  • Напомним, 24 апреля на заседании Кабмина уволили руководителя Таможенной службы Максима Нефедова.
  • 20 мая ОАСК сообщил, что Макс Нефедов подал иск, считая решение Кабмина о его отставке незаконным.

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