Минфин и Гостаможслужба оценят квалификацию и порядочность украинских таможенников

2 сентября, 2020, 11:20

Министерство финансов и Государственная таможенная служба запускают экспериментальный проект по оценке квалификации и добропорядочности украинских таможенников

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, Минфин совместно с Государственной таможенной службой, при поддержке международных партнеров США и ЕС, запускают экспериментальный проект по оценке квалификации и добропорядочности должностных лиц таможенных органов.

По словам заместителя министра финансов Юрия Драганчука такую аттестацию пройдет весь личный состав таможни и ее руководители.

В пресс-службе подчеркнули, что успешное прохождение оценки квалификации и добропорядочности станет обязательным условием для дальнейшей работы в таможенной службе. Первые оценки планируется провести уже в сентябре.

Отмечается, что процедура оценивания предполагает тестирование на знание таможенного законодательства, общие способности, умения и навыки. После успешного прохождения тестирования с чиновником будет проведено собеседование.

При оценке добропорядочности внимание будет обращено на соответствие сведений о расходах и имуществе должностного лица и его близких лиц задекларированным доходам; соответствие способа (уровня) жизни должностного лица и его близких лиц задекларированным доходам и тому подобное.

Кроме того, должностные лица таможни получат возможность пройти внеочередную проверку в случае необходимости.

По словам Драганчука, такую проверку смогут пройти должностные лица, в отношении которых раздаются упреки и обвинения в их профессиональной деятельности, для доведения их безосновательности перед комиссией по оценке добродетели.

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