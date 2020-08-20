"Медлил с реформами": министр финансов Марченко о причине увольнения главы таможни Муратова

20 августа, 2020, 14:06

Причиной увольнения и.о. главы таможни Игоря Муратова министр финансов Сергей Марченко назвал, в частности, промедление в области перехода к работе в формате единого юрлица

Об этом глава Минфина Сергей Марченко заявил в комментарии " Интерфакс-Украина ".

Марченко отметил, что с июня таможня начала выполнять план по поступлениям в госбюджет, догоняя отставание в начале года. В то же время министр заявил, что Гостаможслужба медлила с выполнением поручений Минфина.

"Кроме того, мы все чаще слышали от бизнеса об отсутствии какой-либо реакции со стороны Гостаможслужбы на те проблемы, с которыми бизнес ежедневно сталкивается на таможне. Именно поэтому было принято решение осуществить кадровую ротацию", - отметил Сергей Марченко.

"К сожалению, в последнее время участились случаи проволочек с выполнением поручений министерства финансов по дальнейшего воплощения плана действий по реформированию таможни. В нынешней сложный период это недопустимо", - отметил глава Минфина.

В частности, по словам министра, имело место постоянное промедление в вопросе подготовки и перехода Гостаможслужбы к функционированию по модели единого юридического лица, являющегося ключевым направлением реформы до конца этого года.

Напомним, 19 августа Кабмин утвердил заместителя председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского временно исполняющим обязанности главы ведомства.

Напомним, 24 апреля на заседании Кабмина уволили руководителя Таможенной службы Максима Нефедова.

20 мая ОАСК сообщил, что Макс Нефедов подал иск , считая решение Кабмин о его отставке незаконным.

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