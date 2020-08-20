"Медлил с реформами": министр финансов Марченко о причине увольнения главы таможни Муратова
Об этом глава Минфина Сергей Марченко заявил в комментарии " Интерфакс-Украина ".
Марченко отметил, что с июня таможня начала выполнять план по поступлениям в госбюджет, догоняя отставание в начале года. В то же время министр заявил, что Гостаможслужба медлила с выполнением поручений Минфина.
"Кроме того, мы все чаще слышали от бизнеса об отсутствии какой-либо реакции со стороны Гостаможслужбы на те проблемы, с которыми бизнес ежедневно сталкивается на таможне. Именно поэтому было принято решение осуществить кадровую ротацию", - отметил Сергей Марченко.
"К сожалению, в последнее время участились случаи проволочек с выполнением поручений министерства финансов по дальнейшего воплощения плана действий по реформированию таможни. В нынешней сложный период это недопустимо", - отметил глава Минфина.
В частности, по словам министра, имело место постоянное промедление в вопросе подготовки и перехода Гостаможслужбы к функционированию по модели единого юридического лица, являющегося ключевым направлением реформы до конца этого года.
- Напомним, 19 августа Кабмин утвердил заместителя председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского временно исполняющим обязанности главы ведомства.
- Напомним, 24 апреля на заседании Кабмина уволили руководителя Таможенной службы Максима Нефедова.
- 20 мая ОАСК сообщил, что Макс Нефедов подал иск , считая решение Кабмин о его отставке незаконным.
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