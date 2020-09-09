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Espreso.tvОбществоБелорусскую оппозиционерку Колесникову нашли в СИЗО Минска

Белорусскую оппозиционерку Колесникову нашли в СИЗО Минска


фото: tut.by
8 сентября белорусскую оппозиционерку, которую власть пыталась выдворить из страны, Марию Колесникову нашли в СИЗО на Володарского, что в Минске

Об этом сообщает белорусский портал TUT.by со ссылкой на отца оппозиционерки Александра Колесникова.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и сообщил, что она арестована. Предложил привезти передачу", - рассказал Колесников журналистам.

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Напомним, 7 сентября в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.

  • 8 сентября в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили , что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.

  • Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не пересекали украинскую границу . В то же время сообщается, что перед украинской границей она порвала свой паспорт, чтобы белорусские спецслужбы не вывезли в Украину.

  • В среду, 9 сентября, в Беларуси задержали члена президиума Координационного совета Максима Знака. Он был предпоследним членом Координационного Совета, которого задержали или не выгнали из страны.

  • Позже стало виддомо, что в квартиру нобелевского лауреата, последнего незатриманого и невигнаного члена Координационного Совета белорусской оппозиции Светланы Алексиевич пытаются ворваться неизвестные

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