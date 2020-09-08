Колесникова не пересекала границу Украины, - пограничники
Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает Радио Свобода .
"В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан РБ А. Родненков и И. Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяет порядок пересечения государственной границы. Гражданка РБ М. Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного не контролируются прибывала ", - заявили в ГПСУ.
Ранее в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили , что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украине. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
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