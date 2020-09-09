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Espreso.tvОбществоВ Беларуси в квартиру нобелевского лауреата Алексиевич пытаются ворваться неизвестные

В Беларуси в квартиру нобелевского лауреата Алексиевич пытаются ворваться неизвестные


фото: euroradio.fm
В среду, 9 сентября, в Беларуси в квартиру нобелевского лауреата, члена Координационного совета белорусской оппозиции Светланы Алексиевич пытаются ворваться неизвестные

Об этом сообщил в Facebook журналист Виталий Портников.

"В эти минуты так называемые неизвестные люди вламываются в квартиру нобелевского лауреата писательницы Светланы Алексиевич. Я хорошо понимаю, что происходит. Вот так же в дни Майдана 2013-2014 годов году так называемые неизвестные люди пытались ворваться и в мой собственный дом. Меня тогда спасла широкая огласка, помощь общественности и друзей. Но я хорошо помню это состояние - когда ты понимаешь, что с тобой борется твое собственное государство, которое переоделось бандитом ", - написал Портников.

"Минск. К подъезду Алексиевич подъехали два автомобиля на дипломатических номерах. Напомним, утром в дверь писательницы и члена президиума Координационного совета звонили в дверь, она не открыла. И попросила журналистов приехать к ее дому", - говорится в сообщении.

В то же время Telegram канал "Выборы видишь? | TUT.BY Политика" сообщил, что в дом оппозиционерки приехали автомобили с дипломатическими номерами.

Алексиевич сейчас является единственной участницей Координационного совета, который находится в Беларуси и не является задержанной.

  • Напомним, ранее 9 сентября в Минске задержали члена президиума Координационного совета Максима Знака.

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