В центре Минска неизвестные похитили соратницу Тихановской - Марию Колесникову

7 сентября, 2020, 11:28

В Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову

Об этом сообщает TUT.BY .

Читательница Анастасия, на глазах которой все и произошло, рассказала изданию, что утром у Национального художественного музея неизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус с надписью Связь и увезли в неизвестном направлении.

"Я ее видела вживую до этого, поэтому я ее узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернуть и покажу Маше сердце. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью Связь на борту и сзади была марка Соболь. Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в мироавтобус и они едут ", - рассказывает Анастасия.

Снять инцидент на телефон девушка не решилась, так как была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат.

Читайте также: В Минске массово задерживают участников "Марша единства", протестующих жестоко бьют "титушки". ВИДЕО

Телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.

Представитель Координационного совета Антон Родненков сказал, что Колесникова одна была в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от TUT. BY и стал выяснять, где находится Мария. В 11:00 телефон Родненкова стал недоступен.

"Где находятся Мария и Антон, я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иванов Кравцовым", - сказал член Координационного совета Максим Знак.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb