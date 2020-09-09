В Минске задержали члена президиума Координационного совета Максима Знака

9 сентября, 2020, 10:29

Утром в среду, 9 сентября, в Беларуси задержали члена президиума Координационного совета Максима Знака

В Сети появилось фото его задержания, пишет Белсат.

Перед офисом также стоял микроавтобус без номерных знаков. По данным СМИ, такие обычно используют силовики.

Знака посадили в машину и увезли.

Перед этим Знак перестал выходить на связь, пишет TUT.by .

По словам пресс-секретаря штаба Виктора Бабарыка Глеба Глебова, у него должно было быть интервью.

"Он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу" Похоже, кто-то к нам пришел ", отключился и написал слово" маски ". Сейчас он недоступен", - уточнил Глебов.

Максим Знак был одним из двух членов президиума Координационного совета, которые остались на свободе в Беларуси. Пять из семи человек или задержаны, или насильственно вывезены за границу.

Ранее сообщалось, что в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили , что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украине. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не пересекали украинскую границу . В то же время сообщается, что перед украинской границей она порвала свой паспорт, чтобы белорусские спецслужбы не вывезли в Украину.

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