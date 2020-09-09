США могут ввести новые санкции против Беларуси из-за задержания Колесниковой

9 сентября, 2020, 07:47

США совместно со своими союзниками рассматривают возможность введения новых санкций против Минска на фоне ситуации вокруг задержания члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, передает " Укринформ ".

"США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают введение дополнительных целенаправленных санкций для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессий в Беларуси", - подчеркнул госсекретарь.

Помпео напомнил властям Беларуси об их "ответственность за безопасность Колесниковой и других несправедливо задержанных лиц". Вашингтон также призвал Минск "прекратить насилие против собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, и начать конструктивный диалог с настоящими представителями белорусского общества". Ранее сообщалось, что в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили , что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украине. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не пересекали украинскую границу . В то же время сообщается, что перед украинской границей она порвала свой паспорт, чтобы белорусские спецслужбы не вывезли в Украине.

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