США могут ввести новые санкции против Беларуси из-за задержания Колесниковой
Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, передает " Укринформ ".
"США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают введение дополнительных целенаправленных санкций для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессий в Беларуси", - подчеркнул госсекретарь.
Помпео напомнил властям Беларуси об их "ответственность за безопасность Колесниковой и других несправедливо задержанных лиц".
Вашингтон также призвал Минск "прекратить насилие против собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, и начать конструктивный диалог с настоящими представителями белорусского общества".
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Ранее сообщалось, что в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили , что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украине. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
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Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не пересекали украинскую границу . В то же время сообщается, что перед украинской границей она порвала свой паспорт, чтобы белорусские спецслужбы не вывезли в Украине.
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