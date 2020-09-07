Месси вернулся к тренировкам с "Барселоной"

7 сентября, 2020, 20:17

Аргентинский форвард Лионель Месси возобновил тренировки с испанской "Барселоной"

Об этом сообщает официальный twitter "Барселоны".

Пресс-служба испанского клуба распространила в соцсети фотографию Месси с тренировки и в дополнение оставила смайл козла. На английском слово "козел" пишется как goat, что совпадает с акронимом GOAT - greatest of all time ( «величайший за все время").

Форвард решил изменить свое решение и остаться в "Барселоне" еще на один год. Аргентинец помнит опыт Неймара и не хочет оставлять испанский топ-клуб с конфликтом.

Контракт футболиста истекает через год, когда Месси, скорее всего, и покинет Испанию свободным агентом. Подписать предварительный контракт можно будет в январе.

В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.

Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.