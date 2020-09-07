Месси вернулся к тренировкам с "Барселоной"
Об этом сообщает официальный twitter "Барселоны".
Пресс-служба испанского клуба распространила в соцсети фотографию Месси с тренировки и в дополнение оставила смайл козла. На английском слово "козел" пишется как goat, что совпадает с акронимом GOAT - greatest of all time ( «величайший за все время").
Форвард решил изменить свое решение и остаться в "Барселоне" еще на один год. Аргентинец помнит опыт Неймара и не хочет оставлять испанский топ-клуб с конфликтом.
Контракт футболиста истекает через год, когда Месси, скорее всего, и покинет Испанию свободным агентом. Подписать предварительный контракт можно будет в январе.
В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.
Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.
#Messi pic.twitter.com/bcC5l2Tl2R- FC Barcelona (@FCBarcelona) September 7, 2020
- 25 августа сообщалось, что "Барселона" готова отпустить форварда Лионеля Месси за 700 млн евро.
- 25 августа сообщалось, что форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси решил покинуть испанский топ-клуб .
- 26 августа стало известно, что английский "Манчестер Сити" работает над трансфером форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
- 31 августа стало известно, что в "Ман Сити" Лионель Месси сможет заработать 500 млн евро .
- 3 сентября капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси отказался тренироваться с основным составом команды.
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