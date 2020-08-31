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Espreso.tvСпорт500 млн евро: стала известна зарплата Месси в "Манчестер Сити"

500 млн евро: стала известна зарплата Месси в "Манчестер Сити"


фото: Getty Images
В английском "Манчестер Сити" Лионель Месси сможет заработать 500 млн евро

Об этом заявил журналист Танкреди Палмере в twitter.

В эту сумму включена ежегодная зарплата 50 млн евро, а также бонус в размере 250 млн за трансфер в американский "Нью-Йорк Сити", который принадлежит тем же владельцам, что и "Манчестер Сити". В США форвард должен будет сыграть 2 последних года своей карьеры, где он заработает 100 млн евро.

В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.

33-летний Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.

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