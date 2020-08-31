500 млн евро: стала известна зарплата Месси в "Манчестер Сити"
Об этом заявил журналист Танкреди Палмере в twitter.
В эту сумму включена ежегодная зарплата 50 млн евро, а также бонус в размере 250 млн за трансфер в американский "Нью-Йорк Сити", который принадлежит тем же владельцам, что и "Манчестер Сити". В США форвард должен будет сыграть 2 последних года своей карьеры, где он заработает 100 млн евро.
В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.
33-летний Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.
- Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 30, 2020
Messi would earn 50m € per year + according to paper Sport a staggering 250m € bonus after 3 years moving to New York City in last 2 years
- 25 августа сообщалось, что "Барселона" готова отпустить форварда Лионеля Месси за 700 млн евро.
- 25 августа сообщалось, что форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси решил покинуть испанский топ-клуб .
- 26 августа стало известно, что английский "Манчестер Сити" работает над трансфером форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
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