500 млн евро: стала известна зарплата Месси в "Манчестер Сити"

31 августа, 2020, 16:59

В английском "Манчестер Сити" Лионель Месси сможет заработать 500 млн евро

Об этом заявил журналист Танкреди Палмере в twitter.

В эту сумму включена ежегодная зарплата 50 млн евро, а также бонус в размере 250 млн за трансфер в американский "Нью-Йорк Сити", который принадлежит тем же владельцам, что и "Манчестер Сити". В США форвард должен будет сыграть 2 последних года своей карьеры, где он заработает 100 млн евро.

В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.

33-летний Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.



Messi would earn 50m € per year + according to paper Sport a staggering 250m € bonus after 3 years moving to New York City in last 2 years - Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 30, 2020