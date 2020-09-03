Месси отказался тренироваться: аргентинец не считает себя игроком "Барселоны"
Об этом сообщает Diario Sport.
Будущее нападающего до сих пор остается неопределенным. По информации источника, 33-летний аргентинец не собирается тренироваться под руководством Рональда Кумана и стремится покинуть команду. Футболист больше не считает себя игроком "Барселоны".
В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.
Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.
- 25 августа сообщалось, что "Барселона" готова отпустить форварда Лионеля Месси за 700 млн евро.
- 25 августа сообщалось, что форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси решил покинуть испанский топ-клуб .
- 26 августа стало известно, что английский "Манчестер Сити" работает над трансфером форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
- 31 августа стало известно, что в "Ман Сити" Лионель Месси сможет заработать 500 млн евро.
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