Месси отказался тренироваться: аргентинец не считает себя игроком "Барселоны"

3 сентября, 2020, 13:39

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отказался тренироваться с основным составом команды

Об этом сообщает Diario Sport.

Будущее нападающего до сих пор остается неопределенным. По информации источника, 33-летний аргентинец не собирается тренироваться под руководством Рональда Кумана и стремится покинуть команду. Футболист больше не считает себя игроком "Барселоны".

В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.

Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.