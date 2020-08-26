Будет играть с Зинченко: "Манчестер Сити" готов предложить Месси контракт на 3 года
Об этом сообщает ESPN.
"Горожане" могут предложить Месси контракт на 3 года. В соглашении может быть прописана опция, после окончания контракта с "Манчестер Сити" аргентинец перейдет в "Нью-Йорк Сити". После завершения карьеры в МЛС форварду могут предложить стать послом холдинга City Football Group.
Руководство английского клуба надеется подписать Лионеля Месси бесплатно, но если такой вариант не будет возможен, клуб рассмотрит возможность выплаты 100-150 млн евро за трансфер.
В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с ексфорвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.
33-летний Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.
- 20 августа сообщалось, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман проведет встречу с Лионелем Месси .
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- 25 августа сообщалось, что форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси решил покинуть испанский топ-клуб .
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