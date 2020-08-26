Будет играть с Зинченко: "Манчестер Сити" готов предложить Месси контракт на 3 года

26 августа, 2020, 18:59

Английский "Манчестер Сити" работает над трансфером форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси

Об этом сообщает ESPN.

"Горожане" могут предложить Месси контракт на 3 года. В соглашении может быть прописана опция, после окончания контракта с "Манчестер Сити" аргентинец перейдет в "Нью-Йорк Сити". После завершения карьеры в МЛС форварду могут предложить стать послом холдинга City Football Group.

Руководство английского клуба надеется подписать Лионеля Месси бесплатно, но если такой вариант не будет возможен, клуб рассмотрит возможность выплаты 100-150 млн евро за трансфер.

В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с ексфорвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.

33-летний Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.