 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБудет играть с Зинченко: "Манчестер Сити" готов предложить Месси контракт на 3 года

Будет играть с Зинченко: "Манчестер Сити" готов предложить Месси контракт на 3 года


фото: Getty Images
Английский "Манчестер Сити" работает над трансфером форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси

Об этом сообщает ESPN.

"Горожане" могут предложить Месси контракт на 3 года. В соглашении может быть прописана опция, после окончания контракта с "Манчестер Сити" аргентинец перейдет в "Нью-Йорк Сити". После завершения карьеры в МЛС форварду могут предложить стать послом холдинга City Football Group.

Руководство английского клуба надеется подписать Лионеля Месси бесплатно, но если такой вариант не будет возможен, клуб рассмотрит возможность выплаты 100-150 млн евро за трансфер.

В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с ексфорвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.

33-летний Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 августа, 2020 среда

больше новостей

26 августа, 2020 среда

25 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать