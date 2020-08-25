Решил разорвать контракт: Месси отправил факс руководству "Барселоны"
Об этом сообщает Marca.
Аргентинец сообщил руководству "Барсы" по факсу о своем желании уйти. Он намерен воспользоваться своим правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Лионель Месси не примет участия в тренировках команды в эти выходные и начал поиски нового клуба.
По информации Diario Sport, руководство "Барселоны" уже ответило Месси. Боссы убеждены, что у аргентинца нет юридических прав безвозмездно разорвать контракт в одностороннем порядке.
В контрактном соглашении прописана возможность бесплатно покинуть клуб, но эта опция действует до 30 мая. В конце прошлой весны 33-летний Месси планировал остаться в Испании.
В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.
Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.
- 20 августа сообщалось, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман проведет встречу с Лионелем Месси .
- 21 августа стало известно, что Лионель Месси не уверен в своем будущем в испанском топ-клубе.
- 25 августа сообщалось, что "Барселона" готова отпустить форварда Лионеля Месси за 700 млн евро.
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