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Espreso.tvСпортРешил разорвать контракт: Месси отправил факс руководству "Барселоны"

Решил разорвать контракт: Месси отправил факс руководству "Барселоны"


фото: Getty Images
Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси решил покинуть испанский топ-клуб

Об этом сообщает Marca.

Аргентинец сообщил руководству "Барсы" по факсу о своем желании уйти. Он намерен воспользоваться своим правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Лионель Месси не примет участия в тренировках команды в эти выходные и начал поиски нового клуба.

По информации Diario Sport, руководство "Барселоны" уже ответило Месси. Боссы убеждены, что у аргентинца нет юридических прав безвозмездно разорвать контракт в одностороннем порядке.

В контрактном соглашении прописана возможность бесплатно покинуть клуб, но эта опция действует до 30 мая. В конце прошлой весны 33-летний Месси планировал остаться в Испании.

В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.

Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.

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