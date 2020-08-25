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Espreso.tvСпорт"Барселона" назвала сумму, за которую готова продать Месси

"Барселона" назвала сумму, за которую готова продать Месси


фото: Getty Images
Испанская "Барселона" готова отпустить форварда Лионеля Месси за 700 млн евро

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу считает, что продавать Месси нельзя. Однако, если аргентинец подаст запрос на трансфер, его будут готовы продать в тот клуб, который выплатит его отступные - 700 млн евро.

Руководство клуба и тренерский штаб считают, что аргентинец является главным атакующим игроком "Барселоны". Также к звездному аргентинцу привязано большое количество рекламных контрактов, испанцы не хотят потерять.

В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.

Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.

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