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Espreso.tvСпортЯ не буду судиться: Месси заявил, что останется в "Барселоне"

Я не буду судиться: Месси заявил, что останется в "Барселоне"


фото: Getty Images
Аргентинский форвард Лионель Месси решил остаться в испанской "Барселоне" еще на один сезон

Об этом сообщает Goal.com .

Форвард решил изменить свое решение и остаться в "Барселоне" еще на один год. Аргентинец помнит опыт Неймара и не хочет оставлять испанский топ-клуб с конфликтом.

Президент клуба Хосеп Бартомеу был категорически против отпускать Месси. Единственная возможность для аргентинца, чтобы оставить "Барсу" - обратиться в суд для расторжения контракта. Однако этот вариант не кажется игроку приемлемым.

"Я не был счастлив и хотел уйти. Мне не дали этого сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не начинать судебных разбирательств. Руководство клуба во главе с Бартомеу - это катастрофа. Но я никогда не буду судиться с клубом всей моей жизни. Поэтому я остаюсь в "Барселоне", - заявил Месси.

Контракт футболиста истекает через год, когда Месси, скорее всего, и покинет Испанию свободным агентом. Подписать предварительный контракт можно будет в январе.

В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.

Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.

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