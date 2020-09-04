Месси останется в "Барселоне" еще на год, - СМИ

4 сентября, 2020, 15:54

Форвард "Барселоны" Лионель Месси может остаться в Испании

Об этом сообщает Marca .

Форвад планирует изменить свое решение и остаться в "Барселоне" еще на один год. Аргентинец помнит опыт Неймара и не хочет покидать испанский топ-клуб с конфликтом.

Президент клуба Хосеп Бартомеу категорически против отпускать Месси. Единственная возможность для аргентинца, чтобы оставить "Барсу" - обратиться в суд для расторжения контракта. Однако этот вариант не кажется игроку приемлемым.