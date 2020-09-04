Месси останется в "Барселоне" еще на год, - СМИ
4 сентября, 2020, 15:54
Форвард "Барселоны" Лионель Месси может остаться в Испании
Об этом сообщает Marca .
Форвад планирует изменить свое решение и остаться в "Барселоне" еще на один год. Аргентинец помнит опыт Неймара и не хочет покидать испанский топ-клуб с конфликтом.
Президент клуба Хосеп Бартомеу категорически против отпускать Месси. Единственная возможность для аргентинца, чтобы оставить "Барсу" - обратиться в суд для расторжения контракта. Однако этот вариант не кажется игроку приемлемым.
- 25 августа сообщалось, что "Барселона" готова отпустить форварда Лионеля Месси за 700 млн евро.
- 25 августа сообщалось, что форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси решил покинуть испанский топ-клуб .
- 26 августа стало известно, что английский "Манчестер Сити" работает над трансфером форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
- 31 августа стало известно, что в "Ман Сити" Лионель Месси сможет заработать 500 млн евро .
- 3 сентября капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси отказался тренироваться с основным составом команды.
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