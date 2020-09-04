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Espreso.tvСпортМесси останется в "Барселоне" еще на год, - СМИ

Месси останется в "Барселоне" еще на год, - СМИ


фото: Getty Images
Форвард "Барселоны" Лионель Месси может остаться в Испании

Об этом сообщает Marca .

Форвад планирует изменить свое решение и остаться в "Барселоне" еще на один год. Аргентинец помнит опыт Неймара и не хочет покидать испанский топ-клуб с конфликтом.

Президент клуба Хосеп Бартомеу категорически против отпускать Месси. Единственная возможность для аргентинца, чтобы оставить "Барсу" - обратиться в суд для расторжения контракта. Однако этот вариант не кажется игроку приемлемым.

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