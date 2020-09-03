"Не допустили государственной измены!": Комитет Рады не поддержал законопроект про референдум о статусе Донбасса

3 сентября, 2020, 10:46

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассматривал законопроект про референдум о статусе Донбасса и не поддержал его

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский в Facebook.

"Сегодня на комитете, за два дня до начала избирательного процесса, власть пыталась изменить правила, чтобы "пропихнуть" туда референдум об особом статусе Донбасса", - написал он.

Лозинский заявил, что на заседании "не допустили государственной измены".

"За эту откровенную измену проголосовали 13 из 14 нужных власти голосов. После результатов на табло, была осуществлена наглая и незаконная попытка переголосования, которую мы не допустили", - подытожил нардеп.

Напомним, Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления "особого" статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части, а также выступает за всеобщую амнистию для боевиков.

Председатель ВР Дмитрий Разумков отреагировал на слова представителя Украины в ТКГ, заявив, что полная амнистия боевикам является военным преступлением.

Глава МВД Арсен Аваков, в свою очередь, назвал заявление Фокина провокацией.

Председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные заявления заместителя руководителя украинской делегации в минской ТКГ Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины. Он также отметил, что большинство позиций Фокина отражают пункты первых и вторых Минских договоренностей.

Впоследствии Фокин отреагировал на критику своих заявлений об "особом" статусе для всей территории Донбасса, заявив, "это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки".