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Espreso.tvОбщество"Слуги народа" собирают подписи за исключение Лероса из фракции, - Верещук

"Слуги народа" собирают подписи за исключение Лероса из фракции, - Верещук


фото: kievvlast
Нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что они собирают подписи за исключение Гео Лероса из фракции

Об этом она сказала в кулуарах парламента, передает Еспресо.TV.

"После сегодняшнего выступления, я считаю, целесообразно собрать подписи и посмотреть, как фракция реагирует на такие выступления, касается непосредственно нас как членов фракции и президента Зеленского", - сказала нардеп.
Она добавила, что подписные листы инициировало руководство фракции.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал в Telegram, что сессионным залом "Слуги" собирают подписи за исключение Гео Лероса из фракции.

  • Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний .

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