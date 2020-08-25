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Espreso.tvЭкономикаРада поддержала проект закона Зеленского об увеличении минимальной зарплаты до 5 тысяч

Рада поддержала проект закона Зеленского об увеличении минимальной зарплаты до 5 тысяч


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, о повышении заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября

Проект закона №3963 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" в первом чтении поддержали 295 народных депутата.

Проектом закона предлагается повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн с 1 сентября.

Кроме того, согласно проекту закона, с 2021 минимальная зарплата должна быть увеличена до 6 тыс. грн и на протяжении 2021 - до 6,5 тыс. грн.

  • Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тыс. грн.

  • По словам представителя инвесткомпании Dragon Capital Сергея Фурсы, после повышения минималки и соцвыплат вырастут цены. Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар считает , что незапланированное повышение минималки повредит экономике, поскольку владельцы бизнесов в результате повышения минимальной зарплаты будут принимать решения, которые негативно скажутся на экономике в целом.

  • Зато Владимир Зеленский считает , что правительство способно к середине 2021 года осуществить повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн. По его мнению, бюджет страны это "выдержит".

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