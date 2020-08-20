Незапланированное повышение минималки повредит экономике, - Пекарь
Такую позицию высказал Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".
"Я хотел бы посмотреть на это с точки зрения микроэкономики. С точки зрения типичного малого бизнеса, который имеет работников и платит им зарплату. И вот поднялась минимальная заработная плата. Есть выбор из трех вариантов. Или повышать, - и кто будет повышать цены, это поползет по всей экономике. Или увольнять людей, а это означает рост безработицы, и это поползет по всей экономике. Или переводить людей в теневую экономику - и тогда это означает платить еще меньше налогов, еще меньше получит государственный бюджет ", - сказал Пекарь.
Он убежден, что решение о повышении минимальной зарплаты также приведет к снижению уровня инвестиций.
"А что должен делать Нацбанк - вообще непонятно. Нацбанк должен снова прикрутить учетную ставку для того, чтобы инфляция не росла. Или открутить, чтобы росло. То есть либо прекращаются все кредиты - или растет инфляция, то есть растут цены ", - убежден экономист.
По его словам, Нацбанк окажется в очень затруднительном положении, ведь предстанет перед дилеммой, где оба варианта - плохие.
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