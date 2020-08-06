Зеленский подал в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн
6 августа, 2020, 18:12
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 августа, зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3963 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы.
Проектом закона предлагается повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн.
Отмечается, что законопроект получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.
Текст документа не обнародован.
Заметим, Рада может рассмотреть этот законопроект на внеочередном заседании в этом месяце.
- Напомним, 1 июля Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 сентября 2020 года минимальную зарплату повысят до 5 тыс. грн.
- 6 августа заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тыс. грн.
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