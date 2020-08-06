Зеленский подал в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн

6 августа, 2020, 18:12

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3963 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы.

Проектом закона предлагается повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн.

Отмечается, что законопроект получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Текст документа не обнародован.

Заметим, Рада может рассмотреть этот законопроект на внеочередном заседании в этом месяце.

Напомним, 1 июля Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 сентября 2020 года минимальную зарплату повысят до 5 тыс. грн.

6 августа заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тыс. грн.

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