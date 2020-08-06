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Espreso.tvОбществоЗеленский подал в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн

Зеленский подал в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 августа, зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3963 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы.

Проектом закона предлагается повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн.

Отмечается, что законопроект получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Текст документа не обнародован.

Заметим, Рада может рассмотреть этот законопроект на внеочередном заседании в этом месяце.

  • Напомним, 1 июля Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 сентября 2020 года минимальную зарплату повысят до 5 тыс. грн.
  • 6 августа заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тыс. грн.

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