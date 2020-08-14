Зеленский призвал нардепов собраться 25 августа и поддержать проект закона об увеличении "минималки"
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Президент обратился к голове Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы", - говорится в сообщении.
Так, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.
Кроме того, президент отметил, что в случае принятия проекту закона, увеличение с 1 сентября минимальной зарплаты до 5 тыс. грн является первым этапом. Он отметил, что с 2021 минимальная зарплата должна быть увеличена до 6 тыс. грн и на протяжении 2021 - до 6,5 тыс.грн.
- Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.
- Ранее премьер-министр анонсировал , что минимальная зарплата будет расти в три этапа и в июля 2021 г. году составит 6500 грн.
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