Зеленский призвал нардепов собраться 25 августа и поддержать проект закона об увеличении "минималки"

14 августа, 2020, 10:57

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Президент обратился к голове Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы", - говорится в сообщении.

Так, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

Кроме того, президент отметил, что в случае принятия проекту закона, увеличение с 1 сентября минимальной зарплаты до 5 тыс. грн является первым этапом. Он отметил, что с 2021 минимальная зарплата должна быть увеличена до 6 тыс. грн и на протяжении 2021 - до 6,5 тыс.грн.

Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

Ранее премьер-министр анонсировал , что минимальная зарплата будет расти в три этапа и в июля 2021 г. году составит 6500 грн.

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