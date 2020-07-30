После повышения минималки и соцвыплат вырастут цены, - Фурса
30 июля, 2020, 08:36
Увеличение минимальной зарплаты и соцвыплат - популистский шаг, который приведет к ускорению инфляции
Такую позицию высказал Сергей Фурса, представитель инвесткомпании Dragon Capital, в эфире программы "Еспресо Кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Судя по всему, рост минималки и соцвыплат и спровоцирует инфляцию. Это достаточно опасный процесс. Потому что сейчас нет никаких экономических предпосылок, чтобы так резко увеличивать ту самую минимальную зарплату. Это популизм", - убежден Фурса.
По его словам, именно популистские идеи приведут к увеличению цен - именно поэтому даже в прогнозах правительства закладывают ускорение инфляции.
"Это негативная новость", - резюмировал инвестбанкир.
- С 2021 правительство закладывает рост ВВП на 6,4% при инфляции 7,3%, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- Ранее премьер-министр анонсировал, что минимальная зарплата будет расти в три этапа и в июля 2021 г. году составит 6500 грн.
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