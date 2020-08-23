Стало известно, через кого Меркель просила Путина выпустить Навального на лечение
Об этом 23 августа 2020 пишут немецкие газеты Bild и Süddeutsche Zeitung , передает Еспресо.TV.
Навальный по прибытию в ФРГ получил статус "гостя канцлера". Это сделано для обеспечения ему "лучшего" уровня государственной охраны и свидетельствует о личном участии федерального канцлера Ангелы Меркель в обеспечении безопасности российского оппозиционера и его определяющей роли в этой истории. Однако, общалась она с Путиным не напрямую, а через лидера одной из соседних с Россией стран - членов Евросоюза.
Речь идет о главе финского государства Саули Ниинисте. 21 августа он общался сначала с Меркель, а уже потом, в тот же день, с Путиным.
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О самой такой последовательности своих действий он рассказал в интервью общественному вещанию Финляндии.
Речь шла тогда прежде всего о содействии семье Навального в доставке Алексея на обследование в Европе.
"И мне стало ясно от президента Путина, что он не видит никаких политических или немедицинских препятствий для перевозки", - сказал финским журналистам Ниинисте.
Как отмечает Bild, такой ход переговоров мог быть дипломатическими приемом Меркель, которая воздержалась от того, чтобы напрямую просить о чем-то российского президента.
- Утром 22 августа 2020 года медицинский борт с Алексеем Навальным, который до сих пор находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска до Берлина .
- Сейчас Навальный обследуется в берлинской клинике "Шарите" , которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану .
- Перелет медицинским спецбортом профинансировал основатель оператора сотовой связи "Билайн" (РФ), американский предприниматель и политэмигрант Борис Зимин.
- Навальный потерял сознание 20 августа после того, как выпил чая перед перелетом из Томска в Омск.
- В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия". Кроме того, в последнее время он публично выступал в поддержку демократической революции в Беларуси.
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