Стало известно, через кого Меркель просила Путина выпустить Навального на лечение

23 августа, 2020, 19:14

Президент Финляндии Саули Ниинисте был ключевым посредником в договоренностях главы правительства ФРГ Ангелы Меркель с руководителем РФ Владимиром Путиным о получении разрешения на вылет оппозиционера Алексея Навального, который сейчас без сознания, из российского Омска в немецкий Берлин, где он сейчас находится на обследовании

Об этом 23 августа 2020 пишут немецкие газеты Bild и Süddeutsche Zeitung , передает Еспресо.TV.

Навальный по прибытию в ФРГ получил статус "гостя канцлера". Это сделано для обеспечения ему "лучшего" уровня государственной охраны и свидетельствует о личном участии федерального канцлера Ангелы Меркель в обеспечении безопасности российского оппозиционера и его определяющей роли в этой истории. Однако, общалась она с Путиным не напрямую, а через лидера одной из соседних с Россией стран - членов Евросоюза.

Речь идет о главе финского государства Саули Ниинисте. 21 августа он общался сначала с Меркель, а уже потом, в тот же день, с Путиным.

Читайте также: Демократические силы Украины и России объяснили белорусам, как им не повторить их ошибок в борьбе за свободу

О самой такой последовательности своих действий он рассказал в интервью общественному вещанию Финляндии.

Речь шла тогда прежде всего о содействии семье Навального в доставке Алексея на обследование в Европе.

"И мне стало ясно от президента Путина, что он не видит никаких политических или немедицинских препятствий для перевозки", - сказал финским журналистам Ниинисте.

Как отмечает Bild, такой ход переговоров мог быть дипломатическими приемом Меркель, которая воздержалась от того, чтобы напрямую просить о чем-то российского президента.

Утром 22 августа 2020 года медицинский борт с Алексеем Навальным, который до сих пор находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска до Берлина .

Сейчас Навальный обследуется в берлинской клинике "Шарите" , которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану .

Перелет медицинским спецбортом профинансировал основатель оператора сотовой связи "Билайн" (РФ), американский предприниматель и политэмигрант Борис Зимин.

Навальный потерял сознание 20 августа после того, как выпил чая перед перелетом из Томска в Омск.

В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия". Кроме того, в последнее время он публично выступал в поддержку демократической революции в Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb