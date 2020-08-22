Демократические силы Украины и России объяснили белорусам, как им не повторить их ошибок в борьбе за свободу

22 августа, 2020, 14:06

"Для мирной и быстрой передачи власти важно вхождение в Координационный Совет, который формируется, представителей всех регионов страны и всех протестных общественно-политических сил"

Об этом говорится в обращении российских и украинских общественных деятелей к белорусскому гражданскому обществу и Координационному Совету по трансферу власти в Республике Беларусь, текст которого есть в распоряжении Еспресо.TV.

Оно приводится полностью

"Дорогие граждане Республики Беларусь!

С большим и непрестанным вниманием мы наблюдаем за текущими событиями в Беларуси. В последние дни мы стали свидетелями могучего роста гражданского, национального самосознания белорусского народа. Несмотря на репрессии режима Александра Лукашенко, повлекшие пытки, истязания и гибель граждан, беларусы являют всему мировому сообществу пример силы духа и несокрушимость мирного народного движения.

Мы уважаем выбор белорусского народа. Трудно сомневаться в победе на президентских выборах Светланы Тихановской: миллионы избирателей — большинство белорусского народа — наделили её мандатом доверия и вот уже две недели подряд жертвенно отстаивают свой выбор.

После 9 августа 2020 года Беларусь вошла в кульминационный исторический момент, когда судьба многолетней борьбы за свободу и демократию может быть быстро и мирно решена массовыми действиями граждан.

Для каждого гражданина Республики Беларусь участие в протестных мероприятиях стало вопросом не только борьбы за судьбу белорусского государства, но и собственных чести, достоинства, физического выживания. Чем многочисленнее митинги и протесты, чем больше предприятий, учреждений, организаций Беларуси присоединяется к коллективным протестам, приостанавливает свою деятельность, тем быстрее и с меньшими издержками разрешится политический кризис в стране.

Мы приветствуем инициативу Светланы Тихановской по созданию Координационного Совета по трансферу власти. Полагаем, что Координационный Совет может сыграть весомую роль по обеспечению передачи власти от утратившего легитимность президента к победительнице на президентской кампании для последующего проведения досрочных свободных, честных выборов.

Нам представляется, для мирной и быстрой передачи власти важно вхождение в формирующийся Координационный Совет представителей всех регионов страны и всех протестных общественно-политических сил.

Мы искренне желаем белорусскому Координационному Совету помнить опыт создания в 2012 году Координационного совета российской оппозиции и координационных структур украинского Евромайдана в 2014 году. В российском случае не удалось достигнуть создания широкой демократической коалиции, объединяющей все слои общества, не удалось выстроить диалог с представителями среднего класса небольших городов, не удалось найти полное взаимопонимание среди лидеров движения. В украинском случае не удалось достучаться до сердец и умов жителей некоторых регионов Украины, не удалось эффективно дезавуировать кремлевскую пропаганду, что создало уязвимость таких регионов российской агрессии. Уроки деятельности обеих структур в наших странах в том, что важно достигнуть должной взаимосвязи с активными слоями общества, адекватно реагировать на возникшие вызовы, иначе потенциал демократического движения окажется не полностью реализованным.

Мы осуждаем творимые белорусской властью репрессии, включая уголовное преследование по политическим мотивам членов Координационной Совета. Недопустимо, чтоб авторитарный режим подавлял права граждан, закрепленные международным правом и Конституцией Беларуси.

Мы также решительно осуждаем попытки теряющего власть белорусского диктатора заручиться поддержкой руководства России, а также воспользоваться различными российскими ресурсами (финансовыми, политическими, медийными, военно-полицейскими). Всё это ведет к потере территориальной целостности и независимости Беларуси и, в конечном счёте, ведет к исчезновению Республики Беларуси с политической карты мира.

В этой связи мы предупреждаем о недопустимости вмешательства российской власти во главе с В. Путиным во внутренние дела Республики Беларусь, тем более по просьбе нелегитимного белорусского руководителя. Трагический пример Украины показал, что гибридная агрессия или прямая интервенция России может превратить братские народы в злейших врагов на долгие годы.

Демократические силы России и Украины, вся прогрессивная мировая общественность не может позволить, чтоб в Беларуси диктатор продолжил злодеяния и преступления против человечности.

Мы требуем от беларусских властей прекратить репрессии и освободить всех задержанных, политзаключённых.

Мы призываем в отношении должностных лиц Беларуси, подозреваемых в пытках и убийствах мирных граждан Беларуси, демократическим странам ввести персональные и иные санкции, а международным органам юстиции – начать уголовное преследование.

Мы призываем украинцев и россиян, всех людей доброй воли оказать всемерную солидарную поддержку белорусскому народу в его героической борьбе против тирании и несправедливости, за свободу и демократию.

Белецкий Иван, российский и украинский юрист, политический деятель

Климкин Павел, министр иностранных дел Украины 2014-2019гг.

Кудюкин Павел, советский диссидент, российский профсоюзный деятель

Обухов Герман, советский диссидент, писатель, политический эксперт

Окара Андрей, российский политолог

Пономарёв Илья, депутат Госдумы РФ 2007-2016 гг.

Пионтковский Андрей, российский политический эксперт

Трюхан Вадим, украинский дипломат, юрист-международник, политик

Шулипа Юрий, российский и украинский юрист, публицист, политический эксперт

22 августа 2020 года

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