В Украине только сейчас наступила первая волна COVID-19 - Зеленский
Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24", которое вышло сегодня, 22 августа 2020 года, передает Еспресо.TV.
"У нас в Украине первой волны реально не было в те сроки, в которые она была в Европе. Волна сейчас - ведь есть рост", - подчеркнул Зеленский.
При этом он убежден, что Украина в целом должным образом подготовлена к дальнейшему течению пандемии.
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"С точки зрения коек, оборудования, количества тестов, технической подготовки, специалистов - мы в этом направлении очень мощные. Относительно коек, боюсь об этом говорить, но в некоторых областях заполнение уже более 50%. Это очень опасно", - сказал Зеленский.
Он призвал людей относиться к COVID-19 ответственно, соблюдать дистанцию и масочный режим.
"Нет вакцин, это сложная ситуация. Не выдержит любое количество коек или специалистов второй или третьей волны, если она будет очень мощная", - добавил президент.
По его словам, несколько стран почти готовы с вакцинами, но пока нет четких сроков, когда будет налажено производство.
"Во все очереди мы записаны. Но все это пока слова, разработки, обещания... Если не выдержат наши медики, будет то, что было в Италии", - подытожил глава государства.
- Напомним, в этом же сегодняшнем интервью он также рассказал о месяце перемирие на Донбассе, Минской ТКГ, путях решения острого политического кризиса в Беларуси и выдержит ли госбюджет повышение "минималки" до 6,5 тыс. грн.
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