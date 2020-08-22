В Украине только сейчас наступила первая волна COVID-19 - Зеленский

22 августа, 2020, 15:27

По мнению главы украинского государства Владимира Зеленского, первая волна коронавирусной эпидемии в Украине наступила только сейчас, и "если не выдержат наши медики, будет то, что было в Италии"

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24", которое вышло сегодня, 22 августа 2020 года, передает Еспресо.TV.

"У нас в Украине первой волны реально не было в те сроки, в которые она была в Европе. Волна сейчас - ведь есть рост", - подчеркнул Зеленский.

При этом он убежден, что Украина в целом должным образом подготовлена к дальнейшему течению пандемии.

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"С точки зрения коек, оборудования, количества тестов, технической подготовки, специалистов - мы в этом направлении очень мощные. Относительно коек, боюсь об этом говорить, но в некоторых областях заполнение уже более 50%. Это очень опасно", - сказал Зеленский.

Он призвал людей относиться к COVID-19 ответственно, соблюдать дистанцию и масочный режим.

"Нет вакцин, это сложная ситуация. Не выдержит любое количество коек или специалистов второй или третьей волны, если она будет очень мощная", - добавил президент.

По его словам, несколько стран почти готовы с вакцинами, но пока нет четких сроков, когда будет налажено производство.

"Во все очереди мы записаны. Но все это пока слова, разработки, обещания... Если не выдержат наши медики, будет то, что было в Италии", - подытожил глава государства.

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