Госбюджет выдержит повышение "минималки" до 6,5 тыс. грн, - Зеленский

22 августа, 2020, 14:43

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24", которое вышло сегодня, 22 августа 2020 года, передает Еспресо.TV.

"Обязательно выдержит. Я считаю, что это очень важно. Это не просто обещания. Минимальная заработная плата - к ней привязаны все зарплаты в нашей стране. 5 тыс. грн - это первое повышение. Мы точно знаем, что мы можем увеличить до 6,5 тыс. грн ", - сказал Зеленский.

При этом глава украинского государства подчеркнул, что повышение очень опасно делать в сжатые сроки.

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"В бюджете нет денег. Но это и опасно с точки зрения каких-то инфляционных процессов. Но мы уверены, правительство, Национальный банк. Это общая позиция. 6 тыс. грн мы намерены ввести с начала 2021, 5 тыс. Сейчас - с 1 сентября. А потом в середине 2021 будет 6,5 тыс. ", - отметил президент.

Также Зеленский добавил, что не считает верными опасения о том, что в результате названных экономических шагов "бизнес уйдет в тень".

"Есть бизнесмены, которые понимают, что нужно платить налоги. А откуда тогда появляется эта социалка? Она же с неба не падает. Поэтому это повышение - правильное, живое отношение к людям", - сказал Зеленский.

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