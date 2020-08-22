"Не дубинками. Спокойный формат диалога". Зеленский рассказал, как решить кризис в Беларуси

22 августа, 2020, 13:41

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24", которое вышло сегодня, 22 августа 2020 года, передает Еспресо.TV.

"Что касается кровопролития - ни в коем случае. Мы сразу отреагировали. Как бы то ни было, что бы ни происходило власть и общество должны найти формат диалога. Не важно какой, но не "дубинками". Спокойный формат диалога и выйти из этой сложной ситуации, которая продолжается в Беларуси ", - отметил украинский президент.

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Президент также добавил, что очень не хотелось бы, чтобы текущая политическая ситуация повлияла на дружеские отношения между Украиной и Беларусью.

"У нас очень хорошие отношения, есть общие семьи. Самое главное - это отношения между народами, это важнее, чем отношения между правлениями. Потому что все временно в нашей жизни. Между властью, я имею в виду. Все это временно", - отметил Зеленский.

Напомним, неизменный в течение последних 26 лет руководитель Белоруссии Александр Лукашенко, переизбрание которого на шестой подряд президентский срок не признает международное сообщество, относит Украину к тем странам, которые якобы поддерживают и финансируют белорусскую оппозицию.

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