Минской ТКГ не надо куда-то переезжать. Все равно из-за COVID-19 переговоры проходят в видеоформате, - Зеленский
Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24", которое вышло сегодня, 22 августа 2020 года, передает Еспресо.TV.
"Все разговоры в формате Минска происходят в видеоформате из-за COVID. Поэтому я считаю, что от площадки сейчас или от города, или места это не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены сейчас в Трехстороннюю контактную группу", - пояснил Зеленский.
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Вместе с тем, глава украинского государства поблагодарил страны, которые предлагали свою территорию вместо Минска для встреч ТКГ. В частности, Казахстан и Азербайджан.
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