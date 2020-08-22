 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинской ТКГ не надо куда-то переезжать. Все равно из-за COVID-19 переговоры проходят в видеоформате, - Зеленский

Минской ТКГ не надо куда-то переезжать. Все равно из-за COVID-19 переговоры проходят в видеоформате, - Зеленский


фото: GlobalSecurity.org
Президент Украины Владимир Зеленский не видит необходимости в переносе мирных переговоров с РФ по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе из Минска в какое-то другое место

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24", которое вышло сегодня, 22 августа 2020 года, передает Еспресо.TV.

"Все разговоры в формате Минска происходят в видеоформате из-за COVID. Поэтому я считаю, что от площадки сейчас или от города, или места это не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены сейчас в Трехстороннюю контактную группу", - пояснил Зеленский.

Читайте также: Президент огурца и журнала "Мурзилка". Что не так с пиаром Владимира Зеленского?

Вместе с тем, глава украинского государства поблагодарил страны, которые предлагали свою территорию вместо Минска для встреч ТКГ. В частности, Казахстан и Азербайджан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 августа, 2020 суббота

21 августа, 2020 пятница

больше новостей

22 августа, 2020 суббота

21 августа, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать