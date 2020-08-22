Минской ТКГ не надо куда-то переезжать. Все равно из-за COVID-19 переговоры проходят в видеоформате, - Зеленский

22 августа, 2020, 12:57

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24", которое вышло сегодня, 22 августа 2020 года, передает Еспресо.TV.

"Все разговоры в формате Минска происходят в видеоформате из-за COVID. Поэтому я считаю, что от площадки сейчас или от города, или места это не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены сейчас в Трехстороннюю контактную группу", - пояснил Зеленский.

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Вместе с тем, глава украинского государства поблагодарил страны, которые предлагали свою территорию вместо Минска для встреч ТКГ. В частности, Казахстан и Азербайджан.

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