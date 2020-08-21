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Espreso.tvОбществоПрезидент огурца и журнала "Мурзилка". Что не так с пиаром Владимира Зеленского?

Президент огурца и журнала "Мурзилка". Что не так с пиаром Владимира Зеленского?


фото: president.gov.ua
Зеленский доказывает то, что можно вывести политика из сериала "Слуга народа", но съемки "Сватов" в правительственном квартале не закончатся никогда

Когда весной 2019 Владимир Александрович собирал прессу в лесах и вкусно ел шаурму на заправке - это было хотя бы весело. Когда за 16 месяцев президентства гарантий нет показать никаких новых свершений - в ход идут огурцы и волонтерство на "Укрпочте".

Расскажем, что не так с пиаром президента, которого стало так много в последние дни. То ли ради положительного имиджа накануне местных выборов, которые "зеленая" команда уже с треском проигрывает по меньшей мере в 10 регионах. То ли талантливые советники хотят прикрыть так мемасами скандальную историю с 33 "вагнеровцами", которая, как утверждает журналист Юрий Бутусов, оказалась грубо слитой дорогостоящей операцией ГУР МО.

Вчера президент решил окончательно утвердиться в роли премиум-курьера. Майская история неудачного пиара с самолетом "Мрия", где товары для супермаркетов "Эпицентр" заказывали и оплачивали супруги Гереги, а фоточки сделали Зеленский, Ермак и Кирилл Тимошенко - так ничего и не научила ОПГ. На фоне критики работы отделов "Укрпочты" - постоянные очереди, грубый персонал, отсутствие элементарных санитайзеров, огромная зарплата в 400 тысяч гривен Игоря Смелянского - Владимир Зеленский решил поработать почтальоном Печкиным.

И дело даже не в навязчивой работе не очень качественного государственного сервиса. Даже не в грубой "ляшкищине". Автору этой статьи написала жительница Херсона, которая стала свидетелем мытья улиц с мылом и быстрой побелки деревьев по случаю визита президента.

Говорит, что село Садовое, куда возил бабушке посылку Владимир Зеленский, находится в 18 километрах от Херсона. Там есть отделение "Новой почты". Поэтому по сути - ради одного видео и одного фото заняли целый борт номер один. Ради примитивной "совковой" рекламы ряд людей выписала себе командировки, купили несколько сюжетов на каналах. По сути - бюджет одного ролика о доставке обошелся дороже, чем годовые доходы всей семьи бабушки: из продажи помидоров и пенсии.

https://www.instagram.com/tv/CEHDYNvn4Js/?igshid=u3m77ly3ox25

Трагедия заключается в том, что человек, который отвечает за национальную безопасность - тратит свои силы не на реформы национальной безопасности, не в расследование государственной измены у себя под носом по мотивам "вагнеровцев" и вовсе не на то, чтобы отказать РФ в субъективизации ОРДЛО - как того усиленно хочет Москва на двух последних встречах ТГК. Потому что после неожиданных протестов в Беларуси - Москва уже не имеет таких бюджетов на содержание ЛДНР, поэтому хочет навязать их политически и экономически нам.

Я представляю, как бы жестко стегал юморист "Вечернего Квартала" Владимир Зеленский такого президента Печкина. Каких пародий о селе и журнале "Мурзилка" наделали бы они втроем с Еленой Кравец и Евгением Кошевым. Однако - это не скетч, а украинская реальность.

Был в селе Садовое еще один пиар. Владимир Зеленский так испугался сельских реалий с удобствами во дворе, что поручил премьер-министру Денису Шмыгалю подготовить концепцию развития сел и маленьких городков. И здесь хочется наточить когти, потому что нынешний глава правительства может только ломать то, что сделали адекватного его предшественники.

Кроме того, стоит, чтобы кто-то сказал президенту, что у нас есть реформа децентрализации. Работающая реформа, которую делали еще при правительстве Гройсмана. Хорошая реформа, которую в 2020-м сильно ограбили ради фонда борьбы с COVID-19.

Село Садовое, где пиарился Зеленский - имеет 1300 жителей. Это очень приличный населенный пункт общине просто не стоит ставить палки в колеса в вопросах децентрализации. И все заработает без вмешательства горя лукового в фигурах нынешнего украинского правительства. (Реформа села)

Когда казалось, что падать некуда - на горизонте всплыла Юлия Мендель с короткометражкой "Зеленский. Сабля. Огурец ". Это, по мнению пиарщиков гаранта, должно было показать храбрость руководителя.

https://www.instagram.com/p/CEFUY3hns9h/?igshid=eitsyunk5hkf

Захотелось засмеяться, а еще больше заплакать - потому что храбрость украинского гаранта проверялась на истории раненого разведчика Ярослава Журавля. На четкой позиции, что "агрессор - Россия", а не эфемерная "та сторона". На возможности сказать решительное "нет" своему дорогому Андрею Ермаку, который подставляет и ругает между собой одновременно военную разведку, прессу и СБУ. Храбрость - это еще и быть полноценным президентом, а не его аватаром при поддержке жадных выходцев "Квартал-концерта".

Пиарщики президента умеют насолить даже там, где народ понимает, терпит и сам заботится о правилах.

Если уже разбираем визит в Херсон во времена рекордных цифр заболеваниями коронавирусом по всей стране - Зеленский и Ко обязательно нарушат правила.

Вот как выглядела презентация стратегии реформ - со скоплением народа без обязательных 1,5 дистанции (фото презентации).

А выступление президента еще задолго до старта официальной избирательной кампании превратилось в рекламу СЭ-слуг на местных

https://www.facebook.com/100010092271107/posts/1258694891143575/?extid=jm98Q7w0ZNsleHNb&d=n

В соцсетях уже шутят, что надо пристегиваться крепче, потому что сегодня у гаранта визит в Николаев. И там тоже по-любому не обойдется без гениальных идей Юлии Мендель и Михаила Подоляка.

https://www.facebook.com/100002195224988/posts/3224900644259745/?extid=QLJAdm6oJnNMKT3H&d=n

Впереди избирательная осень, а это значит, что все будет еще хуже. Владимир Зеленский захочет попробовать себя в ампуа копателя картофеля, тракториста, который сеять озимые и акушерки, которая захочет принять роды.

А просили 16 месяцев назад одно единственное - стать первым президентом современной формации. И прекратить эту клоунаду. Видим - не услышали.

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