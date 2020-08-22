Зеленский о перемирии на Донбассе: "Боевых потерь в течение месяца нет"

22 августа, 2020, 12:09

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24", которое вышло сегодня, 22 августа, передает Еспресо.TV.

"С плюсами, с минусами, но сохраняется режим тишины. Боевых потерь - боевых ранений, боевых летальных случаев - в течение месяца нет", - отметил глава государства.

"Я горжусь этим очень. Держу кулаки ... Я радуюсь и верю, что это такой серьезный шаг вперед", - подчеркнул президент.

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