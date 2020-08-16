Цепкало забрал семью из России в Киев
16 августа, 2020, 10:48
Семью незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси, экс-посла этой страны в Соединенных Штатах Валерия Цепкало пропустили через российскую границу в направлении Украины
Об этом политик сообщил в воскресенье, 16 августа 2020 года, на своем фейсбуке, передает Еспресо.TV.
"У нас все хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике (жене Цепкало, - ред.) с детьми позволили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины!" - говорится в сообщении.
Перед этим Цепкало заявил, что его жену с двумя детьми не пропускают через российско-украинскую границу.
- Сейчас Цепкало находится в Киеве, откуда параллельно со Светланой Тихановской, которая переехала в Вильнюс, координирует деятельность оппозиции и занимается международной кампанией по непризнанию Александра Лукашенко законно избранным президентом.
- Сначала он находился в Москве, куда он выехал учитывая преследования.
- Затем, по его собственным словам, он понял, что Российская Федерация не откажется от поддержки Лукашенко, и перебрался в Киев, тогда как Вероника Цепкало после выезда из Беларуси продолжала находиться с двумя их сыновьями школьного возраста в России.
- Также политик осудил российскую оккупацию Крыма и не соглашается с тем, что он якобы является пророссийским политиком.
- В Беларуси на Цепкало принято уголовное дело по статье о получении взятки.
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