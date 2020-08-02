Не допущенный к выборам кандидат в президенты Беларуси Цепкало перебрался в Киев, - СМИ

2 августа, 2020, 14:00

Валерий Цепкало с супругой Вероникой во время агитации фото: reform.by

Белорусский предприниматель в области IT и дипломат, бывший посол Республики Беларусь в США Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам президента Беларуси, выехал из Москвы и сейчас находится в Киеве

Об этом днем в воскресенье, 2 августа 2020 года, сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан, передает Еспресо.TV со ссылкой на Настоящее время .

Цепкало рассматривался как один из главных конкурентов Лукашенко на выборах 9 августа.

Однако 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал его кандидатом в президенты - по официальной версии, из-за нехватки достоверных подписей, поданных в его поддержку.

Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей, из которых в избиркомы было сдано более 160 тыс. Но ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей при необходимых 100 тыс.

Напомним, жена политика, Вероника Цепкало, сейчас совместно со Светланой Тихановской посещает города Беларуси в поддержку ее как главного соперника Александра Лукашенко на этих выборах. ЦИК зарегистрировал Тихановскую.

По словам Вероники Цепкало, муж вывез детей из страны и выехал сам из-за давления со стороны действующей белорусской власти.

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