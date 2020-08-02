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Espreso.tvМирНе допущенный к выборам кандидат в президенты Беларуси Цепкало перебрался в Киев, - СМИ

Не допущенный к выборам кандидат в президенты Беларуси Цепкало перебрался в Киев, - СМИ

Валерий Цепкало с супругой Вероникой во время агитации
фото: reform.by
Белорусский предприниматель в области IT и дипломат, бывший посол Республики Беларусь в США Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам президента Беларуси, выехал из Москвы и сейчас находится в Киеве

Об этом днем в воскресенье, 2 августа 2020 года, сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан, передает Еспресо.TV со ссылкой на Настоящее время .

Цепкало рассматривался как один из главных конкурентов Лукашенко на выборах 9 августа.

Однако 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал его кандидатом в президенты - по официальной версии, из-за нехватки достоверных подписей, поданных в его поддержку.

Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей, из которых в избиркомы было сдано более 160 тыс. Но ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей при необходимых 100 тыс.

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