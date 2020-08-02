Не допущенный к выборам кандидат в президенты Беларуси Цепкало перебрался в Киев, - СМИ
Об этом днем в воскресенье, 2 августа 2020 года, сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан, передает Еспресо.TV со ссылкой на Настоящее время .
Цепкало рассматривался как один из главных конкурентов Лукашенко на выборах 9 августа.
Однако 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал его кандидатом в президенты - по официальной версии, из-за нехватки достоверных подписей, поданных в его поддержку.
Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей, из которых в избиркомы было сдано более 160 тыс. Но ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей при необходимых 100 тыс.
- Напомним, жена политика, Вероника Цепкало, сейчас совместно со Светланой Тихановской посещает города Беларуси в поддержку ее как главного соперника Александра Лукашенко на этих выборах. ЦИК зарегистрировал Тихановскую.
- По словам Вероники Цепкало, муж вывез детей из страны и выехал сам из-за давления со стороны действующей белорусской власти.
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