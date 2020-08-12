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Espreso.tvОбществоБелорусские оппозиционеры создают Фронт национального спасения

Белорусские оппозиционеры создают Фронт национального спасения


фото: dw
Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало анонсировал создание Фронта национального спасения Беларуси для мобилизации народа против новоизбранного президента Александра Лукашенко

Об этом он заявил в своем телеграмм-канале .

По словам Цепкало, целями фронта является мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Республики Беларусь и насильственного захвата государственной власти Лукашенко; борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Республики Беларусь и защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны власти.

Как сообщил Цепкало в видеообращении, он был вынужден покинуть Беларусь, объехал Россию, Украину, Польшу. Сейчас он находится в Украине, дальше планирует ехать в Литву и Латвию.

По его словам, он общался с белорусской диаспорой в этих странах, многие из них высказывал заинтересованность в создании Фронта или Комитета национального спасения Беларуси, а также готовность помогать ему.

Цепкало отметил, что Фронт должен подхватить эстафету, которую начали незарегистрированные на выборы президента Беларуси кандидаты и продолжили три женщины, ставшие в оппозицию к Александру Лукашенко.

Цепкало подчеркнул, что Комитет спасения должен требовать освобождения всех политических заключенных, амнистии экономических заключенных, проведения честных и прозрачных выборов.

Он заявил, что Комитет не считает Лукашенко легитимным президентом, а признает Светлана Тихановскую победителем на выборах.

Ранее штаб Тихановской призвал к переговорам о мирной передаче власти народа.

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