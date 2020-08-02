"Беларусь не признает того, что произошло", - Цепкало о российской аннексии Крыма

2 августа, 2020, 22:43

Белорусский оппозиционер, IT-предприниматель и дипломат Валерий Цепкало заявил, что демократическая Беларусь "не признает" оккупацию Россию украинского Крыма

Об этом он заявил вечером 2 августа 2020 года на телеканале "Прямой", передает Еспресо.TV .

"Беларусь не признает того, что произошло", - ответил он, после того как его несколько раз попросили четко ответить на вопрос "Чей Крым?"

По словам Цепкало, от оккупации полуострова страдают прежде всего местные жители и тамошний бизнес.

"Очень много банков, структур, которые не заходят в Крым... Территория приходит в упадок. Это, действительно, очень большая проблема", - добавил он.

При этом Цепкало отметил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории за счет собственного стремительного развития и модернизации.

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