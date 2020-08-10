Нелегитимный Лукашенко после разгромного поражения на выборах осуществляет военный переворот, - Цепкало
Об этом в ночь с 9 на 10 августа 2020 не допущен к регистрации кандидатом в президенты белорусский политик, дипломат и предприниматель, экс-посол Республики Беларусь США Валерий Цепкало заявил в эфире Радио Свобода , передает Еспресо.TV .
"Я считаю, что в стране происходит переворот. Лукашенко" кинул "информацию о результатах выборов. Они не просто поддельные, они ужасно поддельные. Мы привыкли к тому, что можно определить 10-20% голосов. В нашей культуре это считалось нормальным, но факт, что 70% - это ни в какие рамки. Люди естественно возмущены. Это просто возмущение ", - отметил политик.
Зато Лукашенко, по его словам, "пытается силой удержать власть".
"Было перекрыто все въезды в город (Минская - ред.), заблокирован, людей из регионов не пускают. Поэтому ситуация такова - он делает государственный, военный переворот", - считает Цепкало.
- Как уже сообщалось, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрания президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, продолжается с 1994 года, в основных городах Белоруссии начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей Светлану Тихановську .
- Силовики применяют слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело ранены.
- Многие задержанных.
- При этом людей на улицах пока только больше, а в небольших городах, как, например, в Пинске, местные власти начали переговоры с представителями оппозиции.
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