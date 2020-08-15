В Беларуси против незарегистрированного кандидатом в президенты Цепкало возбудили уголовное дело

15 августа, 2020, 17:23

Против незарегистрированного кандидатом в президенты Беларуси Валерия Цепкало возбудили уголовное дело по статье о получении взятки

Об этом заявил его адвокат Алексей Урбан, сообщает Meduza.

По его словам, против Цепкало, который был вынужден покинуть страну, возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.

Статья белорусского уголовного кодекса о получении взятки предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Сегодня также стало известно, что Валерия Цепкало объявили в розыск в России. О чем свидетельствует база МВД РФ.

13 августа белорусский оппозиционер, бежавший в Киев, Валерий Цепкало заявил, что считает Донбасс частью Украины, но думает, что там идет "гражданская война".

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