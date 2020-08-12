В парламенте Литвы призвали провести новые президентские выборы в Беларуси
12 августа, 2020, 17:29
Комитет по иностранным делам Сейма Литвы принял заявление, в котором предложил не признавать Александра Лукашенко законным президентом Беларуси
Об этом сообщает LRT.
В заявлении указано, что "президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа 2020 года, были сфальсифицированы".
Комитет призвал Сейм и другие литовские институты не признавать результаты выборов в Беларуси и президента Лукашенко как законного лидера Беларуси. Там призвали провести новые выборы.
Глава МИД страны заявил, что Литва будет добиваться персональных санкций в отношении лиц, виновных в насилии в Беларуси. Также Литва может ввести национальные санкции, если решение не примут в ЕС.
- Напомним, президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал к внеочередному саммиту ЕС из-за ситуации в Беларуси.
- Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС обсудить санкции против Беларуси.
- Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша готова быть посредником между властью и оппозицией в Беларуси.
- Глава Госдепа США Майкл Помпео призвал власти Беларуси прекратить насилие над гражданами, протестующими против фальсификации результатов выборов президента страны.
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