В парламенте Литвы призвали провести новые президентские выборы в Беларуси

12 августа, 2020, 17:29

Комитет по иностранным делам Сейма Литвы принял заявление, в котором предложил не признавать Александра Лукашенко законным президентом Беларуси

Об этом сообщает LRT.

В заявлении указано, что "президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа 2020 года, были сфальсифицированы".

Комитет призвал Сейм и другие литовские институты не признавать результаты выборов в Беларуси и президента Лукашенко как законного лидера Беларуси. Там призвали провести новые выборы.

Глава МИД страны заявил, что Литва будет добиваться персональных санкций в отношении лиц, виновных в насилии в Беларуси. Также Литва может ввести национальные санкции, если решение не примут в ЕС.

Напомним, президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал к внеочередному саммиту ЕС из-за ситуации в Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС обсудить санкции против Беларуси.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша готова быть посредником между властью и оппозицией в Беларуси.

Глава Госдепа США Майкл Помпео призвал власти Беларуси прекратить насилие над гражданами, протестующими против фальсификации результатов выборов президента страны.