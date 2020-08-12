Помпео: народ Беларуси должен получить свободу

12 августа, 2020, 16:56

Глава Госдепа США Майкл Помпео призвал власти Беларуси прекратить насилие над гражданами, протестующими против фальсификации результатов выборов президента страны

Об этом он сказал во время своего визита в Чехию в среду, 12 августа, передает Интерфакс-Украина.

По словам госсекретаря, США хотели бы, чтобы белорусам удалось добиться справедливости и отстоять свою свободу.

"Мы хотели бы, чтобы народ Беларуси получил те свободы, которые он требует. Мы призываем защитить этих мирных протестующих и не причинять им вреда", - заявил Помпео во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Напомним, президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал к внеочередному саммиту ЕС из-за ситуации в Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС обсудить санкции против Беларуси.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша готова быть посредником между властью и оппозицией в Беларуси.

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