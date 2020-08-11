Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы, - президент Литвы призывает ЕС обсудить санкции против Беларуси

Об этом сообщает Delfi .

"Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издалека не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы ... Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч человек, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы ", - сказал президент Литвы.

По его словам, от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.

"Если режим Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров ", - отметил он.

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