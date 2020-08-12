Линкявичус: Тихановская в бодром настроении, вскоре сделает заявление
12 августа, 2020, 11:19
Глава МИД Литвы Линас Линкявичус пообщался с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, которая сейчас находится в Литве
По словам министра, Тихановская находится в "бодром настроении".
Также Линкявичус анонсировал, что вскоре он сделает заявление.
Spoke to Svetlana #Tikhanovskaya . She is in good spirits. She will speak up in the near future.- Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 12, 2020
- Напомним, вечером 10 августа стало известно, что Светлана Тихановская уехала в неизвестном направлении , и у объединенного штаба оппозиции несколько часов не было с ней связи.
- Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил , что она находится в безопасности в Литве. В ее штабе сообщили, что кандидата в президенты заставили уехать из Беларуси. Прежде чем депортировать, ее 7 часов удерживали власти Беларуси.
- Кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, у которой есть годовая виза на пребывание в Литве, правительство этой страны предоставило статус гостьи и жилье с охраной. Тихановская находится в нем вместе со своими детьми.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-