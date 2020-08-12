 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛинкявичус: Тихановская в бодром настроении, вскоре сделает заявление

Линкявичус: Тихановская в бодром настроении, вскоре сделает заявление


фото: delfi
Глава МИД Литвы Линас Линкявичус пообщался с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, которая сейчас находится в Литве

По словам министра, Тихановская находится в "бодром настроении".

Также Линкявичус анонсировал, что вскоре он сделает заявление.

  • Напомним, вечером 10 августа стало известно, что Светлана Тихановская уехала в неизвестном направлении , и у объединенного штаба оппозиции несколько часов не было с ней связи.
  • Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил , что она находится в безопасности в Литве. В ее штабе сообщили, что кандидата в президенты заставили уехать из Беларуси. Прежде чем депортировать, ее 7 часов удерживали власти Беларуси.
  • Кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, у которой есть годовая виза на пребывание в Литве, правительство этой страны предоставило статус гостьи и жилье с охраной. Тихановская находится в нем вместе со своими детьми.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 августа, 2020 среда

больше новостей

12 августа, 2020 среда

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать